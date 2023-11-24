В Новосибирске женщина из ревности подожгла собутыльницу

В ночь с 12 на 13 ноября 2022 года на улице Народной в Новосибирске произошел конфликт, едва не закончившийся гибелью человека. О происшествии рассказали в телеграм-канале ЧП Новосибирск.

Накануне произошедшего 30-летняя женщина, ранее судимая за нападения с ножом, познакомилась в пивной с 55-летней пострадавшей. Подсудимая пригласила новую подругу в гости.

В квартире у женщины уже было двое мужчин. Компания выпивала и через некоторое время хозяйка квартиры приревновала новую знакомую к одному из собутыльников.

Недолго думая, подсудимая облила ее растворителем, а затем подожгла.

Пострадавшая чудом осталась жива. Женщине пересадили кожу и волосы.

Преступница вину не признала. Ее посадили на 9 лет и 6 месяцев.