Манул Тимоша из Московского зоопарка приготовился к зиме

В пресс-службе столичного зоопарка сообщили о том, что местная достопримечательность - манул Тимоша зажировался к зиме.

Сотрудники зоопарка уточнили, что их неспешный охотник набрал более 6 килограммов, а его шубка стала более пушистой.

Также в зоопарке отметили, что в конце осени у манулов повышается аппетит и они едят в полтора раза больше. Зимой хищники могут есть и через день.

11 июня у Тимоши был день рождения. В качестве подарка ему презентовали «праздничную крысу».

Манулы напоминают домашних кошек, но хищники не любят людей и способны нанести серьезные травмы, несмотря на свой безобидный вид.

Их мех считается самым густым среди семейства кошачьих.