На Урале мужчина держал в заложниках свою возлюбленную

В городе Туринске Свердловской области прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя. Его обвиняют в угрозе убийством и насильном удержании в неволе. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства Свердловской области.

По версии следствия, в ночь с 15 на 16 июня мужчина проводил время с девушкой в квартире на улице Спорта. Пара поругалась, и мужчина в ходе конфликта запер входную дверь. Затем преступник стал угрожать девушке изнасилованием и убийством, при этом показывая жертве нож.

Девушка несколько раз пыталась выпрыгнуть в окно, но обвиняемый оттаскивал ее и избивал.