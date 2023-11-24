В Домодедово поймали пассажирку со 112 тысячами фунтов стерлингов

В аэропорту Домодедово в «зеленом» коридоре таможенники остановили женщину с крупной суммой денег, которая в 14 раз превышает допустимый показатель. Об это сообщили в пресс-службе ФТС России.

В ходе беседы женщина уверяла, что при себе у нее 8,5 тысяч фунтов стерлингов и 7 тысяч рублей.

При досмотре багажа таможенники нашли коробку, которая находилась среди наборов для шитья. В ней было 95 тысяч фунтов стерлингов.

Еще 9, 5 тысяч она спрятала в обложку блокнота, а 7,5 тысяч в косметичке. Общая сумма составила 14 миллионов рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сейчас из страны нельзя вывозить юольше 10 тысяч долларов.