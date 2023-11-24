В Красноярском крае учительница, избивавшая школьников, пойдет под суд

В городе Канске завершили расследование по делу о применении силы педагогом начальной школы в отношении учеников. Об этом рассказали в следственном управлении СК по Красноярскому краю.

В ходе расследования установили, что в сентябре учительница систематически избивала детей за нарушения дисциплины.

В данном классе нарушительница была классным руководителем.

В следственном комитете уточнили, что одного ученика она ударила головой об парту, еще одного толкнула. Также женщина кидалась канцелярией.

18 сентября из-за конфликта с детьми она избила 10-летнего мальчика.

Дети снимали на камеру все происходящее.

Уголовное дело направили в суд.