В подмосковном городе нашли мертвую пенсионерку, прикованную к батарее

В городе Королев нашли тело 78-летней женщины. Старушка была пристегнута к батарее, информирует SHOT.

По информации источника, женщину приковала к батарее ее дочь. Пенсионерка плохо ходила и часто не могла удержаться на ногах.

Перед уходом на улицу дочь фиксировала мать ремнями для обеспечения безопасности. Девушка нашла труп раньше полиции, вызвала скорую, а сама убежала.

Тело пенсионерки на судмедэкспертизу для уточнения обстоятельств гибели. Полицейские ищут родственницу погибшей.