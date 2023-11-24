В московской больнице провели вторую успешную операцию по пересадке сердца

В столичной больнице имени Боткина врачи сделали вторую успешную операцию по пересадке сердца. Об этом рассказали в агентстве городских новостей «Москва».

Ракова отметила, что такая операция по пересадке сердца по силам уже многим врачам, работающим в Москве.

Первый раз пересадку сделали в мае, а вторая операция прошла в октябре. Она длилась пять часов. Сейчас 53-летний пациент хорошо себя чувствует.

мужчина не мог жить полноценной жизнью, любая физическая нагрузка сопровождалась удушьем. В конце лета его состояние стало ухудшаться. Мужчину положили в больницу. Тогда врачи пришли к единому мнению, что пересадка – единственный способ сохранить жизнь больного.

Донорское сердце нашли в октябре. После этого мужчину сразу же положили на операционный стол.

Пересадку органов в столичной клинике стали практиковать в 2018 году. Сейчас там проводят трансплантацию костного мозга, печени, почек, роговицы и сердца.

На данный момент насчитывается более 1,5 тысячи операций.