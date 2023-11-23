В Новосибирске женщина-курьер провалилась под лед

Как рассказали в СИБ.фм в среду, 22 ноября, в новосибирском микрорайоне Шлюз сибирячка выехала на машине на лед и провалилась.

Как стало известно, женщина-курьер везла заказ, но потеряла дорогу и из-за этого попала на опасный участок. Спасатели прибыли на место происшествия, разбили стекло машины и вытащили женщину.

Она отказалась от осмотра в больнице. Через некоторое время за ней приехал муж.