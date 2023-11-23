В России подростку запросили шесть лет тюрьмы за две попытки поджога военкоматов

17-летнего подростка из Санкт-Петербурга могут посадить на шесть лет в воспитательную колонию. Как сообщила «Фонтанка», парня подозревают в двух попытках поджечь военкоматы.



Егор Балазейкин хотел помешать призыву. Прокурор отметил, что смягчают вину возраст, признательные показания и состояние здоровья.



Подростка поймали 28 февраля в Ленинградской области. Парень бросил в военкомат коктйель Молотова. Также он пытался унчитожить здание в Красногвардейском районе.



Обе попытки были неудачными.

«Фонтанка» Опубликовано: 23.11.2023 13:45 148