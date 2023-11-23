Жителю Москвы грозит штраф за езду на «бэтмобиле»

Сотрудники ГИБДД Москвы привлекли к административной ответственности 63-летнего местного жителя. Он создавал помехи для движения по Садовому кольцу.



Его езда на трехколесном «бэтмобиле» попала на видео, после чего им и заинтересовались в полиции.



В отношении лихача был составлен протокол.

Пресс-служба Госавтоинспекции Москвы, Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции Москвы Опубликовано: 23.11.2023 12:40 194