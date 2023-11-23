В Испании туристку похитили и изнасиловали в поле

В испанском городе Бенидорм незнакомцы украли девушку и изнасиловали ее за пределами города. Об этом проинформировал Daily Mail.



Источник уточняет, что пострадавшая отдыхала в баре с семьей. Девушка вышла на улицу, чтобы покурить. Там ее схватили несколько незнакомцев и увезли в поле.



После этого девушка ничего не помнит. Она уверена, что в ее напитки что-то подмешали. Когда она пришла в себя, то обнаружила, что лежит на заднем сиденье машины.

Она была полуголая и у нее сильно болело тело. Девушке удалось выбежать из машины и добежать до отеля.



После этого девушка пошла в полицию. Преступников задержали, но они отрицают свою вину.