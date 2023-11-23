В Москве задержали мигранта, изнасиловавшего женщину в 2010 году

Столичные полицейские поймали гостя из ближнего зарубежья, который изнасиловал женщину 13 лет назад. Об этом рассказали в пресс-службе следственного комитета Москвы.



По данным следствия 37-летний мужчина и его приятель, которого до сих пор ищут, 18 ноября 2010 года напали на женщину в гаражах.

Уроженец Таджикистана признал свою вину. Расследование продолжается.