На мосту через Ниагарский водопад прогремел взрыв

На мосту через Ниагарский водопад, который находится на границе США и Канады, взорвалась машина, проинформировал Fox News.



Как сообщил источник, пассажир и водитель машины погибли. Среди пострадавших числится пограничник. После происшествия мост перекрыли.



Как сообщили ABC, полиция нашла около места взрыва чемодан. После этого к мосту сразу же вызвали саперов.



Однако есть версия, что следы взрывчатки или признаки теракта не нашли, информирует NBC. По некоторым данным, машина взорвалась после столкновения с пропускным пунктом.





Fox News, ABC, NBC Опубликовано: 23.11.2023 06:30 295