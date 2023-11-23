Бывшего замглавы Минэнерго задержали по подозрению в крупном мошенничестве

Экс-замминистра энергетики Петра Нидзельского обвиняют в мошенничестве. Об этом рассказали в столичной пресс-службе судов общей юрисдикции.



В среду, 22 ноября, Мещанский районный суд посадил Нидзельского под домашний арест.



Обвиняемый пробудет под домашним арестом до 18 января 2024 года.



Ему грозит до 10 лет тюрьмы. В министерстве обвиняемый работал с 1994 по 2004 год.



Московская пресс-служба судов общей юрисдикции Опубликовано: 23.11.2023 10:32 96