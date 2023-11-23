Новогодние ели в этом году подорожают

Искусственная ель обойдется россиянам за 4489 рублей. На маркетплейсах цена будет ощутимо ниже - три тысячи рублей. О ценах на главную составляющую Нового года рассказали Известия.



Любителей живых елей ждет небольшое разочарование. Цена в этом году вновь повысилась, и полутораметровая ель обойдется в полторы тысяч рублей и выше.



Елочные украшения будут стоит от 361 рубля, а гирлянды - 506 рублей.



Известия Опубликовано: 23.11.2023 09:40 127