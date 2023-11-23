В Горном Алтае спасли двух замерзающих фламинго

Во вторник, 21 ноября в Чойском районе Республики Алтай местные жители увидели двух замерзших и ослабших фламинго. Люди забрали птиц в помещение и позвонили специалистам. Об этом рассказали в телеграм-канале Сайлюгемского нацпарка.



Один из сотрудников национального парка Алексей Кужлеков и ветеринар Александр Ярыгин выехали на помощь птицам.



Принять птиц согласились в Барнаульском зоопарке.



Как рассказал Кужлеков, птицы попали в ураган и потеряли ориентир. Фламинго повезло, что они оказались рядом с населенным пунктом.



Через некоторое время сотрудники зоопарка сообщили, что одна птица еще слаба, но они обе уже едят рачков и обживаются на новом месте.



Скорее всего, фламинго пробудут в зоопарке до весны, сейчас их рано выпускать.



Пресс-служба Сайлюгемского нацпарка, Фото: Пресс-служба Сайлюгемского нацпарка Опубликовано: 23.11.2023 08:30 156