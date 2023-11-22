В Италии потребовали отправить в отставку министра, остановившего поезд из-за опоздания

Итальянская оппозиция высказалась в пользу отставки министра сельского хозяйства. Франческо Лолобриджида остановил поезд из-за того, что опаздывал на мероприятие. Об этом рассказали в газете il Fatto Quotidiano.

Министр опаздывал в Турин из-за поломки на линии следования. Когда стало ясно, что опоздание составляет уже более двух часов, руководство железной дороги разрешило поезду остановиться на станции Чампино.



После этого на Лолобриджу обрушилась волна критики и многие потребовали отстранить его от должности.