В Ульяновской области столкнулись тепловоз и поезд

В среду, 22 ноября, в 14:49 на станции Бряндино в Ульяновской области пассажирский поезд №354 Адлер — Пермь столкнулся со стоящим маневровым тепловозом. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Машинист применил экстренное торможение, но это не предотвратило столкновение. Подвижной состав в результате происшествия с рельс не сошел.

К медикам обратились 25 пассажиров, среди них был один подросток. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь.

Столкновение произошло из-за нарушения организации работы станции Бряндино.

- РЖД приносят свои глубочайшие извинения пассажирам поезда, всем будут начислены по 7 тыс. баллов "РЖД Бонус", пострадавшим — по 12 тыс. баллов. Кроме того, пострадавшие получат страховую компенсацию, а РЖД готовы взять на себя расходы на лечение, - написали в телеграм-канале РЖД.