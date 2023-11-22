2024 год в России объявлен годом семьи

На официальном портале правовой информации разместили указ президента России Владимира Путина, который гласит, что 2024 год в стране будет Годом семьи.

В указе говорится, что данный выбор обусловлен необходимостью сохранения традиционных семейных ценностей, а также в целях популяризации госполитики в сфере защиты семьи.

Также Путин поручил правительству организовать оргкомитет по проведению Года Семьи.До 27 декабря будет утвержден его состав, а также найдены источники финансирования мероприятий.

Председателем оргкомитета назначили вице-премьера Татьяну Голикову.