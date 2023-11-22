Соцсеть «ВКонтакте» перестала работать по всей стране

В среду, 22 ноября, пользователи «ВКонтакте» сообщили о том, что ни приложение, ни сайт соцсети не работают.

Судя по данным портала Downdetector, первые жалобы поступали с 15:00. Больше половины пользователей не смогли открыть приложение, некоторые сообщали о том, что соцсеть не работает совсем, у 9% не работал сайт.

Больше всего жаловались пользователи соцсети из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Саратова.

Представители «ВКонтакте» рассказали «Ленте.ру» о том, что на данный момент ведутся активные работы по восстановлению работоспособности сайта и приложения.