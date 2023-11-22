Россиян предупредили о магнитной буре

По данным портала Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ в среду, 22 ноября в магнитосфере земли ожидается небольшая магнитная буря.



По данным источника за сегодняшний день на солнце было отмечено четыре вспышки.



Специалисты напоминают, что метеочувствительным людям в таки дни лучше воздержаться от интенсивной физической нагрузки и стараться избегать стрессовых ситуаций. Во время магнитных бурь может “скакать” артериальное давление, обостриться тахикардия.



Также многие люди страдают от мигрени или бессонницы.

Портал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, Фото: Shutterstock Опубликовано: 22.11.2023 11:50 207