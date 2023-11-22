К двум пожизненным срокам ангарского маньяка Михаила Попкова добавили еще 10 лет

Ленинский районный суд города Иркутска вынес приговор по делу в отношении 59-летнего Михаила Попкова, известного под прозвищем «ангарский маньяк». На этот раз Попкову дали 10 лет, рассказали в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.



До этого Попкова приговаривали к пожизненному заключению в 2015 году за 22 убийства. В 2018 ему снова дали пожизненный срок за 56 убийств. Третий раз суд приговорил его к 9 годам и восьми месяцам заключения за убийство двух женщин в 1995 году.



В этот раз удалось доказать, что маньяк убил трех женщин. Преступления были совершены с 1997 по 2003 год. Он караулил жертв на остановках и предлагал им подвести их, провести время вместе.



Двух пострадавших он задушил на берегу реки Ангара, тело одной из них поджег. В 2003 году он убил 31-летнюю женщину. На ее теле обнаружили 41 ножевое ранение.



Общее число жертв составило 83 человека. Он стал самым кровожадным убийцей за всю историю страны.

Пресс-служба прокуратуры Иркутской области, Фото: Анастасия Куренова Опубликовано: 22.11.2023 14:40 203