К двум пожизненным срокам ангарского маньяка Михаила Попкова добавили еще 10 лет

Ленинский районный суд города Иркутска вынес приговор по делу в отношении 59-летнего Михаила Попкова, известного под прозвищем «ангарский маньяк». На этот раз Попкову дали 10 лет, рассказали в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
До этого Попкова приговаривали к пожизненному заключению в 2015 году за 22 убийства. В 2018 ему снова дали пожизненный срок за 56 убийств. Третий раз суд приговорил его к 9 годам и восьми месяцам заключения за убийство двух женщин в 1995 году.
В этот раз удалось доказать, что маньяк убил трех женщин. Преступления были совершены с 1997 по 2003 год. Он караулил жертв на остановках и предлагал им подвести их, провести время вместе.
Двух пострадавших он задушил на берегу реки Ангара, тело одной из них поджег. В 2003 году он убил 31-летнюю женщину. На ее теле обнаружили 41 ножевое ранение.
Общее число жертв составило 83 человека. Он стал самым кровожадным убийцей за всю историю страны.
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