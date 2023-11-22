В Республике Коми полицейского отстранили от службы за издевательства над женщиной

Сотрудники полиции по Республике Коми установили факт преступления, совершенного сотрудником ОМВД по городу Ухте. Его подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом рассказали в региональной пресс-службе УМВД.



Сейчас проходит служебная проверка. Мужчину отстранили от службы. Если его вину подтвердят, то он будет уволен и понесет наказание.



По данным канала Baza, в превышении полномочий подозревают замначальника полиции города. Предположительно, около полугода назад он приехал пьяный на место преступления. По данному адресу произошло убийство мужчины, и полицейский заподозрил его сожительницу. Он стал выбивать из нее признание, оттаскал за волосы, силой удерживал на трупе и душил.

