В Архангельске замглавы уголовного розыска нашли мертвым в поезде

По данным телеграм-канала Baza, в купе поезда нашли тело заместителя главы уголовного розыска по Архангельской области. Рядом с мертвым 44-летним Константином Пантелеевым лежал перочинный нож.



В данный момент региональное УМВД проводит проверку по факту произошедшего.



По данным источника, Пантелеева нашел проводник. Убитый возвращался из отпуска, который проводил в столице.



В полиции он работал с 1996 года. Последнее время Пантелеев возглавлял отдел по расследованию преступлений против личности.

Телеграм-канал Baza, Фото: МВД России по Архангельской области Опубликовано: 22.11.2023 12:20 239