В Ростовской области застрелили криминального авторитета, заказавшего убийство бизнесмена

Вечером, 21 ноября, в городе Белая Калитва Ростовской области был застрелен местный криминальный авторитет Владимир Борисенко. Мужчина попал за решетку на 16 лет в 2020 году. Его обвинили в заказном убийстве бизнесмена. Об этом рассказали в Donday со ссылкой на анонимные источники.



Борисенко не отсидел полный срок, он досрочно освободился и отправился в зону СВО. Недавно он приехал в родной город. Также в издании уточнили, что второй участник убийства бизнесмена погиб в зоне СВО.

Борисенко убили 21 ноября в центре города. В его теле нашли четыре пули. По факту преступления возбудили уголовное дело. Киллера на данный момент поймать не удалось.



Местные рассказывают, что в 90-х Борисенко был криминальным авторитетом. В 2020 году суд установил, что Борисенко нанял киллера для убийства бизнесмена Владимира Пятибратова. Он передал убийце пистолет и 100 тысяч рублей в качестве предоплаты.

