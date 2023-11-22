Поставки нефти из российских портов сократились до минимума из-за санкций

Компания Bloomberg сообщает о том, что под конец ноября поставки российской нефти достигли минимальной отметки за три месяца. В воскресенье, 19 ноября, по морю было отправлено 2,7 миллиона баррелей сырья. Меньшее количество было зафиксировано 6 июня и 20 августа.
С 12 по 19 ноября объем поставок за сутки упал на 580 тысяч баррелей, по сравнению с предыдущей неделей.
Такая динамика обусловлена санкциями США. Теперь танкеры, которые перевозят российскую нефть, наказывают. Так, под удар попали суда NS Century, Kazan, Ligovsky Prospect. Танкеры доставляли нефть в Индию.
Также в издании уточнили, что в стране наблюдается скачок переработки нефти. Благодаря этому власти отменили запрет экспорта бензина. Такая мера была предпринята для наполнения внутреннего рынка.
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