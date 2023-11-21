В Индии полицейские и суд проигнорировали жалобу женщины на домогательства начальника

Как сообщили в The Times of India, 27-летняя стюардесса из Болгарии приехала в Индию в 2022 году. Она жила и работала на одном из местных предприятий.



Сначала девушка была стюардессой главного управляющего директора.В феврале этого года он перевел ее в личные помощницы.



Девушка утверждает, что после получения новой должности директор стал домогаться ее, а затем изнасиловал.

Пострадавшая обратилась в полицию, но ее заявление не приняли. Суд также отклонил иск девушки.



Адвокат бортпроводницы считает, что в полиции прикрывают бизнемена. Девушка обратилась в суд высшей инстанции.