В Москве двое мужчин поставили подростков на колени

В столице возбудили уголовное дело в отношении двух местных жителей по статье “Хулиганство”. Об этом рассказали в следственном управлении Следственного комитета РФ.



По данным следствия, 19 ноября в одном из дворов на Базовской улице в Москве двое мужчин, проживающих неподалеку, решили проучить подростков.



Они подошли к несовершеннолетним и заставили их встать на колени и извиняться за свои игры. Один из нарушителей избил подростка палкой.



Личности подозреваемых установили. Жизни и здоровью детей ничего не угрожает.



Расследование продолжается.

Следственное управление Следственного комитета РФ Опубликовано: 21.11.2023 17:00 149