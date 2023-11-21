На кухне у пожилой француженки нашли шедевр искусства

В 2019 году в квартире у пенсионерки из Франции нашли картину «Осмеяние Христа», написанную флорентийским художником Чимабуэ в 13 веке. Об этом рассказали в The Guardian.

Первый раз на шедевр, висевший над плитой, обратила внимание начинающая акуционистка Филомена Вольф. Девушку пригласили родственники старушки.



Близкие пенсионерки думали, что картина представляет из себя старинную икону, но девушка сразу поняла, что это шедевр флорентийской живописи.



Осенью 2019 года картину продали анонимному покупателю за 24 миллиона евро.



Сразу же после сделки в продажу картины вмешалось правительство. Картину признали национальным достоянием.



Власти четыре года копили на покупку картины и теперь ее выставят в Лувре.