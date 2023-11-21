На окраине Москвы нашли 10 человеческих черепов

В пресс-службе столичной прокуратуры во вторник, 21 ноября, рассказали о необычной находке на западе Москвы.



На первом Сетуньском проезде проводили земляные работы. На глубине около трех с половиной метров обнаружили 10 черепов человека и еще 10 кусков черепов.



Предварительно, их обладатели погибли около 20-30 лет назад.

Результаты процессуальной проверки находятся под контролем надзорного ведомства.