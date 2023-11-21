В книжном клубе 28 лет читали роман, но так и не докопались до его смысла

В Калифорнии участники клуба по интересам 28 лет пытались разгадать смысл и прочитать экспериментальный роман Джеймса Джойса «Поминки по Финнегану». О развязке истории рассказали в Washington Post.

20 специалистов объединились в литературный кружок в 1955. Каждый вторник они приезжали в одну из библиотек района Венис.

На протяжении 28 лет они занимались обсуждением одного и того же произведения. За это время многие участники уходили, но на их место приходили другие люди и продолжали изучать роман.

Авангардный кинорежиссер и основатель клуба Джерри Фиалка 3 октября прочитал последние строчки книги. Это происходило в онлайн формате, так как все участники давно разъехались по разным странам.

Все участники признались, что счастливы каждой минуте, проведенной за анализом романа. Джерри признался, что в книге сосредоточено все, что было и будет.

Один из участников клуба отметил, что обсуждение романа было самым интересным занятием в его жизни. В книге, судя по словам читателей, предсказаны конфликты между странами и президентство Дональда Трампа.

Участники признались, что не до конца разгадали ее смысл, но она изменила их жизнь. Все специалисты в один голос утверждают, что роман показывает незначительность и несовершенство человека в масштабе исторических событий.

Джойс занимался написанием своего творения долгие 16 лет. Книга представляет собой некий поток сознания, содержит слова из 70 языков, различные неологизмы.

Эксперты до сих пор не сошлись во мнении о том, что же хотел сказать автор.