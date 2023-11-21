В США девушка больше недели выживала в нацпарке

В штате Техас нашли живой пропавшую 25-летнюю девушку Кристи Перри. Она пропала 9 ноября в нацпарке Биг-Бенд-Ранч. Об этом рассказали в KTRK-TV.



Волонтеры нашли девушку в субботу, 18 ноября. Ее семья обратилась в полицию сразу же после того, как она перестала выходить на связь.



Друг девушки рассказал, что она поехала в поход в Биг-Бенд-Ранч. Никто не знал, по какому маршруту пойдет девушка.



Она въехала на территорию нацпарка, но в лагере, оборудованном для туристов, ее никто не видел.



Предположительно, Кристи решила сразу пойти по горным тропам и не смогла сориентироваться. В течение 9 лет она выживала в одиночку.



KTRK-TV Опубликовано: 21.11.2023 17:30 182