Тело осужденного генерала Михаила Максименко нашли в подсобке тюремной психушки

Экс-главу УСБ Следственного комитета, осужденного на 13 лет за взятку, нашли мертвым в колонии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на анонимный источник.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

По данным телеграм-канала “112” взяточника нашли в подсобке психиатрической больницы. Там он лечился после попытки свести счеты с жизнью, сообщил РБК.

Максименко попал за решетку за взяточничество в июле 2016 года. Его обвиняли в получении денежных вознаграждений за освобождение преступников из тюрьмы.