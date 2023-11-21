Более двадцати человек отравились метадоном в Астрахани

В понедельник, 20 ноября, в Астрахани стало известно о массовом отравлении метадоном. Судя по информации телеграм-канала Baza, от наркотика пострадали не менее 20 человек, большинство в тяжелом состоянии.



Согласно сведениям источника, пострадавших наркоманов стали привозить 18 ноября. На данный момент 20 человек в больнице - шесть в реанимации, 14 в тяжелом состоянии. Также стало известно, что один человек находится в коме.



Первым в больницу привезли 42-летнего мужчину. Его состояние оценивают как тяжелое.

Утром в больницу привезли трех девушек. 20-летнюю и 21-летнюю наркоманок врачи забрали из квартиры.



У всех пострадавших кроме метадона в крови нашли метилендиоксипировалерон и производные гамма-аминомасляной кислоты.



Число пострадавших растет. По последним данным, трое из госпитализированных умерли в больнице.



Полицеские нашли подозреваемых дилеров, их опрашивают. Некоторые СМИ сообщают, что все наркоманы были уверены, что покупают мефедрон.



После публикаций в СМИ делом заинтересовались в местном СУ СК. Организована проверка законности пребывания на территории РФ трех иностранных граждан из Средней Азии, которых подозревают в распространении наркотиков.