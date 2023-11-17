300 тысяч туристов ожидает новогодняя столица России – Суздаль

В этом году Суздаль стала новогодней столицей России. Министр предпринимательства и туризма области Юлия Бояркина в ходе всероссийского селектора по подготовке к зимнему туристическому сезону рассказала, что город ожидает более 300 тысяч людей. Об этом сообщили РИА Новости.

Она отметила, что рост турпотока увеличился на 23% по сравнению с прошлым годом, но новогодняя столица практически полностью готова к большому потоку гостей.

Сейчас в отелях уже забронировано 67% номеров на время новогодних праздников. Этот показатель может увеличиться до 90%.

24 декабря в Суздаль приедет Дед Мороз из Великого Устюга. Министр рассказала, что в этот день состоится открытие ледового катка. Во время праздников там будет проходить ледовое шоу.