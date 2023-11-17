Российский политик предложил освобождать женщин из тюрьмы за рождение детей

В Думе выступили с инициативой о повышении рождаемости в стране необычным способом. Член партии ЛДПР Валерий Селезнев предложил освобождать женщин из тюрьмы при условии, если она родит ребенка. Об этом политик из Приморья написал в своем телеграм-канале.

Депутат пояснил, что считает свою идею более оригинальной, чем «средневековые запреты» своих коллег. Селезнев отметил, что сейчас в тюрьмах находятся около 45 тысяч женщин. Большинство женщин-заключенных отбывают срок по нетяжким экономическим статьям.

Он уточнил, что государство может предложить женщинам некую сделку – осужденную выпустят из тюрьмы в так называемый отпуск, а если она за это время родит, то останется на свободе и срок аннулируют.