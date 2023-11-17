Российский политик предложил освобождать женщин из тюрьмы за рождение детей

В Думе выступили с инициативой о повышении рождаемости в стране необычным способом. Член партии ЛДПР Валерий Селезнев предложил освобождать женщин из тюрьмы при условии, если она родит ребенка. Об этом политик из Приморья написал в своем телеграм-канале.
Депутат пояснил, что считает свою идею более оригинальной, чем «средневековые запреты» своих коллег. Селезнев отметил, что сейчас в тюрьмах находятся около 45 тысяч женщин. Большинство женщин-заключенных отбывают срок по нетяжким экономическим статьям.
Он уточнил, что государство может предложить женщинам некую сделку – осужденную выпустят из тюрьмы в так называемый отпуск, а если она за это время родит, то останется на свободе и срок аннулируют.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]
Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.