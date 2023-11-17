Москвич открыл стрельбу в метро из-за шаурмы

В пятницу, 17 ноября, около 5 утра в Москве около палатки с уличной едой недалеко от Рязанского проспекта пожилой москвич открыл стрельбу. Об этом сообщили в Телеграмм-канале 112.

Мужчина поругался с продавцом шаурмы и ушел за оружием. Когда он вернулся, конфликт обострился еще сильнее и мужчины начали драться. Оппоненты переместились в один из вестибюлей станции метро. В какой-то момент ружье выстрелило в потолок.

В отношении пенсионера возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее анонимный источник сообщил телеканалу Рен ТВ о том, что мужчина работал охранником и у него было разрешение на оружие.