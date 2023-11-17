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В Финляндии более 4,5 тысяч человек подписали петицию против закрытия границ с Россией

Сайт Пограничной службы Финляндии, Телеграмм-канал: Подслушано на границе Россия Финляндия Фото: REUTERS /KP.RU
Опубликовано: 17.11.2023 15:25 0 165
В Финляндии более 4,5 тысяч человек подписали петицию против закрытия границ с Россией

В четверг, 16 ноября, премьер-министр Финляндии рассказал о закрытии пограничных пунктов: «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и Ниирала. По его словам эта мера необходима для борьбы с потоком беженцев.

Пограничная служба Финляндии сообщила об установке заграждений на пограничных пунктах с Россией 18 ноября с 01:00 по Москве.

На финском сайте Adressit.com создали петицию с призывом смягчить запрет на пересечение границы. Она собрала уже 4,5 тысячи подписей, из низ 3,8 тысяч подписантов – финны.

Автор петиции Петри Маттинен отметил, что у людей есть родственники в обеих странах и при наличии семейной связи надо разрешить пересечение границы.

Остальные подписавшие русские, фины, норвежцы, чехи и жители других стран также говорят о том, что из-за ограничений не смогут видеть близких людей. Некоторые утверждают, что им пришлось перевезти в Россию могилы родственников, чтобы за ними ухаживать.

В Telegram-канале «Подслушано на границе Россия Финляндия» написали о том, что после закрытия границы в Финляндии люди выйдут на митинги.

Сайт Пограничной службы Финляндии, Телеграмм-канал: Подслушано на границе Россия Финляндия Фото: REUTERS /KP.RU
Опубликовано: 17.11.2023 15:25 0 165
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