В Ереване прогремел взрыв в здании университета

В пятницу, 17 ноября, в здании химфакультета Ереванского государственного университета произошел взрыв, проинформировали в издании oragir.news. После взрыва в здании начался пожар.

Как сообщила пресс-секретарь университета Кнар Микасян изданию Armenia Today, возгорание началось в одной из комнат цокольного этажа первого корпуса.

Предварительно, причиной стал скачок напряжения. Его удалось потушить.

Следственный комитет Армении прокомментировал информацию о пострадавших. Два человека 70 и 66 лет получили ожоги и были госпитализированы. Погиб 73-летний работник лаборатории.

Один полицейский отравился угарным газом.