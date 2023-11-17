В США признали устойчивость экономики России в условиях санкций

В России экономика восстановилась до уровня 2022 года, несмотря на санкции. Об этом рассказали в американском издании Bloomberg. В источнике отметили ограниченность санкций, введенных после начала СВО.

По данным Федеральной службы статистики, в третьем квартале этого года рост ускорился до 5,5%.

В результате был зафиксирован самый быстрый темп роста. Такой скачок в последний раз отмечали в послековидное время, уточнили в статье.