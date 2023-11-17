Калуга Обнинск
Главная Новости Россия и мир
История Калуги Статьи

В Астрахани при обрушении части пятиэтажки эвакуировали 213 человек

Телеграмм-канал губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, Фото:Телеграмм-канал губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина
Опубликовано: 17.11.2023 09:00 0 85
В Астрахани при обрушении части пятиэтажки эвакуировали 213 человек

В четверг, 16 ноября, в Астрахани около 18:27 на улице Вокзальная площадь, 1а обрушилась часть пятиэтажки. Об этом сообщил губернатор области Игорь Бабушкин. 
 
Из здания спасатели вывели 213 человек, из которых было 37 детей. Как сообщил Бабушкин, при обрушении погибла 84-летняя пенсионерка погибла.  
 
Для жильцов была открыта горячая линия. На месте происшествия работали 176 человек и 39 пожарных машин. 
 
В близлежащих школах для жителей дома открыли пункты временного размещения.  

 

Телеграмм-канал губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, Фото:Телеграмм-канал губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина
Опубликовано: 17.11.2023 09:00 0 85
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Один из лучших стартов среди оригинальных проектов Wink.ru — «Слово пацана. Кровь на асфальте»
«Как я познакомился со своей мамой»: Wink.ru представляет документальный сериал-путешествие от создателей «Актрис» и «Балета»
Более 120 тысяч жителей области пользуются Личным кабинетом Калужской сбытовой компании
«Ростелеком» подтвердил лидерские позиции на рынке труда
ОПРОС
Как вы относитесь к тому, что в вузах началась военная подготовка студентов, в том числе и у женщин? 
Всего проголосовало: 319
Новости партнеров
Блогер Владимир Воронин: «Семья и даже бывшая жена до сих пор во всем поддерживают меня»
Особенности прослушивания онлайн радио
Использование вилочного погрузчика 1,5 тонны

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru