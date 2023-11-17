В Астрахани при обрушении части пятиэтажки эвакуировали 213 человек

В четверг, 16 ноября, в Астрахани около 18:27 на улице Вокзальная площадь, 1а обрушилась часть пятиэтажки. Об этом сообщил губернатор области Игорь Бабушкин.



Из здания спасатели вывели 213 человек, из которых было 37 детей. Как сообщил Бабушкин, при обрушении погибла 84-летняя пенсионерка погибла.



Для жильцов была открыта горячая линия. На месте происшествия работали 176 человек и 39 пожарных машин.



В близлежащих школах для жителей дома открыли пункты временного размещения.