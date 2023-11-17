Российские ученые придумали, как перерабатывать упаковки из-под молока

В Северном арктическом федеральном университете имени М.В. Ломоносова исследователи нашли способ сухого размола бумаги “тетрапак”. С помощью данного метода можно грамотно утилизировать и повторно использовать бумажные упаковки. Об-этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу университета.
Как рассказали ученые, в нашей стране основная часть сложной бумажной упаковки не перерабатывается. Ее отправляют на полигоны, что вредить окружающей среде.
С помощью технологии сухого размола можно сохранить свойства макулатуры, что позволит повторно ее использовать для изготовления картона или бумаги.
Профессор кафедры целлюлозно-бумажных и лесохимических производств САФУ Юлия Севастьянова рассказала, что для переработки изделий из бумаги используют воду, что очень затратно и неэффективно для такого вида упаковки.
Заведующая кафедрой целлюлозно-бумажных и лесохимических производств Наталья Щербак отметила, что на данный момент в России не существует производств, использующих метод сухого размола упаковки в картон и бумагу.
Специалисты продолжат усовершенствование методики переработки разных видов бумажных отходов. Это позволит создать производства, которые смогут утилизировать труднообрабатываемую макулатуру.
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