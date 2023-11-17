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В России онколог рассказала о связи развития онкологии и образа жизни

Информационное агентство Московской области
Опубликовано: 17.11.2023 10:00 0 163
В России онколог рассказала о связи развития онкологии и образа жизни

Химиотерапевт и онколог Марина Шорина в беседе с региональным информационным агентством Московской области рассказала о результатах последних исследований раковых опухолей. 
 
Ученые выяснили, что на заболеваемость влияет образ жизни. 
 
В основном врачи выделяют две причины возникновения рака - генетическая предрасположенность и нездоровый образ жизни. 
 
Ольга рассказала, что в первую очередь стоит обращать внимание на питание. Также снизить риск онкозаболеваний может отказ от курения как обычных, так и электронных сигарет, умеренная физическая нагрузка и грамотное лечение хронических заболеваний. 
 
Врач рассказала, что гастрит часто перерастает в язву, а затем и в рак желудка. Поэтому при хронических заболеваниях необходимо периодически проходить обследования. Это может помочь выявить онкологию на ранних стадиях. 
 
Также онколог рекомендует избегать прямого воздействия солнца на кожу. SPF не ниже 50 рекомендуется наносить на кожу летом, вне зависимости от того, какой у вас тип кожи.  
 
Ультрафиолет может привести к развитию злокачественной опухоли - меланомы. 
 
Ольга подытожила, что здоровый образ жизни не гарантирует 100% защищенность от онкологии, но во много раз снижает вероятность ее возникновения. 

 

Информационное агентство Московской области
Опубликовано: 17.11.2023 10:00 0 163
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