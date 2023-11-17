Россиянку, которая перечислила по ошибке миллион незнакомцу, защитил Верховный суд

Перечислившую один миллион на чужой счет жительницу Казани поддержали в Верховном суде. О том, что ее дело будет пересмотрено сообщили РИА Новости.

Судя по материалам дела, женщина собиралась отремонтировать квартиру и взяла кредит. Затем она хотела перевести круглую сумму на счет рабочего, но ошиблась в номере телефона. Деньги перечислились на карту чужого человека.

Свои средства женщине вернуть не удалось.

Мужчина, на карту которого поступили деньги, рассказал, что карту давно потерял. О зачислении денег он узнал только потому, что пришел в банк разблокировать другую карту.

Работник банка, по словам мужчины, сообщил ему о том, что все его счета атаковали мошенники.

Суд сослался на отсутствие информации о том, что деньги перевела именно женщина. Верховный суд с данным решением не согласился. Было принято решение о пересмотре дела.

Жительница Казани требует от мужчины, на счет которого пришли ее средства, вернуть деньги.