В Москве обезьяна взяла искусала мужчину и взяла его в заложники

В четверг, 16 ноября, в Москве на улице Ясеневой из квартиры сбежала обезьяна. Хозяина капуцина Маси дома не было. Об этом рассказал SHOT.

Примат не смог вырваться из подъезда и расположился в холле. Никто из жильцов не мог пройти мимо агрессивно настроенного Маси.

Забрать домашнего любимца попытался родственник его хозяина. Мася покусал мужчину и сел на плечи. Пострадавший не мог пошевелиться, так как боялся еще больше разозлить примата.

Жильцы дома пытались успокоить маленького дебошира, предлагали ему угощения, но он никак на это не реагировал.

Обезвредить Масю смогли только сотрудники департамента по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности Москвы.

Капуцина вернули в клетку, а с хозяином обезьяны полиция проведет профилактическую беседу.