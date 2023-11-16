Дума приняла закон о повышении МРОТ до 19 242 рублей

На сайте Госдумы опубликовали документ, согласно которому минимальный размер оплаты труда повысят до 19 242 рублей с 1 января 2024 года.

Сейчас МРОТ – 16 242 рубля. Увеличить минимальный уровень предложил президент Владимир Путин в феврале этого года. Подготовкой проекта занимался Минтруд.

В 2023 году МРОТ увеличился на 6,3%. В 2022 году минимальный размер оплаты труда увеличился на 20%( на 8,6% с января и на 10% с 1 июня) и достиг отметки в 15 279 рублей в месяц.

Летом Владимир Путин пообещал увеличить минимальный размер оплаты труда в два раз к 2030 году.