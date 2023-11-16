В подмосковной больнице спасли мужчину с опухолью мозга

В городе Люберцы в больницу обратился местный житель. 45-летний мужчина жаловался на изменение поведения, рассеянность и пробелы в памяти. Об этом рассказали в минздраве Московской области.

После обследования выяснилось, что у пациента в голове гигантская опухоль, которая распространяется от правой височной доли в глубинные отделы мозга. Новообразование стало угрозой для жизни пациента.

Главврач областной больницы Дмитрий Семенцов рассказал, что из-за труднодоступности таких опухолей и их близкого расположения к значимым мозговым центрам, такие операции являются одними из самых сложных.

Нейрохирурги провели ювелирную работу. Любое неточное движение могло повлечь за собой нарушение речи, координации, паралич.

Врачи провели в операционной 6 часов.

На следующий день мужчина уже мог передвигаться и самостоятельно есть.

Гистология показала, что опухоль злокачественная. Мужчине предстоит пройти курс химиотерапии.