В следственном изоляторе Екатеринбурга по неизвестным причинам умерли двое арестантов

В Екатеринбурге на улице Малышева в СИЗО №1 скончались двое заключенных, проинформировали «КП Екатеринбург» со ссылкой на два анонимных источника. Судя по их сообщениям, одного из арестантов забили другие заключенные, а у второго была передозировка.

Инсайдеры КП рассказали, что в тюрьме недавно прошли проверки. У заключенных забирали одежду, некоторых брили, один из них остался без зимних ботинок.

Анонимный источник рассказал, что в изоляторе около 1200 человек. Есть предположения, что один из умерших арестантов не вел себя по тюремным правилам, не так зашел в камеру, за что был жестоко наказан другими заключёнными. Сотрудники СК уже несколько раз приходили в изолятор.

Судя по информации КП, в пресс-службе УФСИН по Свердловской области прокомментировали, что в тюрьме люди умирают, как и везде. Информацию о смерти арестантов не подтвердили и не опровергли.

В СУ СКР по региону пока ситуацию не прокомментировали.