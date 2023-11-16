В России красная икра подешевела на 25% из-за рекордного улова

На Дальнем Востоке увеличился вылов лососевых, что привело к снижению оптовых цен на красную икру. Как сообщили РБК со ссылкой на данные ассоциации рыбопромышленников, в ноябре стоимость снизилась на 25%.

Сейчас средняя цена составляет 3500 рублей за один килограмм оптом.

В конце осени прошлого года килограмм икры кеты стоил 4 тысячи рублей. В этом году данный показатель остался прежним. Однако оптовики предлагают и по 3500 рублей за один килограмм, что на 12%, чем в прошлом году.

Среди основных причин можно выделить скачок производства из-за увеличения вылова лососевых.

Специалист ассоциации Герман Зверев рассказал, что нерест в этом году побил все рекорды. Вылов перерос отметку 608,4 тысячи тонн. Из-за этого сначала подешевела сама рыба, а затем и икра.

В Росрыболовстве рассказали, что в ноябре на Дальнем Востоке цены на горбушу снизились в полтора раза.

По данным Росстата, икра дорожала с лета 2022 года. В конце лета этого года было зафиксировано постепенное снижение цены.