Актера Павла Деревянко обвинили в криптомошенничестве

В полицию обратился 28-летний житель Москвы. По его словам, он вложился в криптобизнес Павла Деревянко, но остался без денег. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Если вину актера докажут, то ему будет грозит 10 лет тюрьмы.

По информации источника, обманутый инвестор в прошлом году вложил в компанию более миллиона рублей. Однако прибыли он не увидел, биткоин упал и деньги испарились.

Криптобизнес с офисом в «Москва-сити» принадлежит Деревянко и его другу Григорию Мулузяну. Партнеры сейчас обвиняют друг друга в мошенничестве и судятся между собой.

Организация терпит большие убытки. Ее владельцы уже подали заявление на банкротство.